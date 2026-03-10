Pagamento assegno unico marzo 2026 le date Inps
L’Inps ha annunciato le date di pagamento dell’assegno unico di marzo 2026. Si tratta di un sostegno economico destinato alle famiglie italiane con figli a carico. Le modalità di erogazione e le scadenze sono state pubblicate sul sito ufficiale dell’istituto. Le famiglie interessate possono consultare le date precise per programmare i pagamenti.
L'Assegno Unico e Universale rappresenta il principale sostegno economico per le famiglie italiane con figli a carico. Con l'arrivo di marzo 2026, si apre una fase cruciale per milioni di beneficiari: è proprio da questo mese, infatti, che l'INPS ricalcola gli importi in base all'attestazione ISEE 2026. Ecco il calendario dei pagamenti di marzo 2026, le nuove soglie di reddito rivalutate e le procedure necessarie per assicurarsi l'accredito corretto senza penalizzazioni. L'INPS, attraverso la circolare di fine anno, ha già definito le finestre temporali per l'erogazione del sussidio. Per il mese di marzo... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
