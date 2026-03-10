L’Inps ha annunciato le date di pagamento dell’assegno unico di marzo 2026. Si tratta di un sostegno economico destinato alle famiglie italiane con figli a carico. Le modalità di erogazione e le scadenze sono state pubblicate sul sito ufficiale dell’istituto. Le famiglie interessate possono consultare le date precise per programmare i pagamenti.

L'Assegno Unico e Universale rappresenta il principale sostegno economico per le famiglie italiane con figli a carico. Con l'arrivo di marzo 2026, si apre una fase cruciale per milioni di beneficiari: è proprio da questo mese, infatti, che l'INPS ricalcola gli importi in base all'attestazione ISEE 2026. Ecco il calendario dei pagamenti di marzo 2026, le nuove soglie di reddito rivalutate e le procedure necessarie per assicurarsi l'accredito corretto senza penalizzazioni. L'INPS, attraverso la circolare di fine anno, ha già definito le finestre temporali per l'erogazione del sussidio. Per il mese di marzo... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Pagamento assegno unico marzo 2026, le date Inps

