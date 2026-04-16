Assalto alla banca panico tra i clienti | folla di cassettisti davanti alla filiale

Dopo una rapina avvenuta in una filiale di piazza Medaglie d’Oro, si sono formate lunghe file di clienti davanti all’edificio. Molti di loro, titolari di cassette di sicurezza, cercano informazioni sulla possibilità di recuperare i propri beni. La scena si è riempita di tensione e confusione, con persone che attendono risposte e si interrogano su cosa sia successo alla loro proprietà.

La tensione è cresciuta rapidamente nel corso del pomeriggio, quando ha iniziato a circolare con insistenza la notizia che il bottino del colpo sarebbe legato in gran parte proprio alle cassette di sicurezza. Una voce che ha fatto scattare il panico tra i correntisti. In pochi minuti decine di persone si sono riversate all’esterno dell’istituto di credito, dando vita a un vero e proprio assedio spontaneo. C’è chi chiede informazioni, chi pretende chiarimenti e chi, visibilmente preoccupato, prova a mettersi in contatto con il personale della banca per avere conferme sulla sorte dei propri beni. Sul posto si registrano momenti di forte tensione e apprensione, con clienti in attesa di capire se e quanto sia stato sottratto dai propri depositi.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Assalto alla banca, panico tra i clienti: folla di “cassettisti” davanti alla filiale Notizie correlate Assalto alla banca di Lavello: tra chiodi e diversivi a VenosaUn violento scoppio ha devastato l’ingresso della Banca Popolare di Bari a Lavello durante le prime ore di questa domenica, distruggendo le vetrine... Leggi anche: Assalto al bancomat con l'esplosivo: colpo alla filiale "Bper" Altri aggiornamenti Si parla di: Porto Cesareo, assalto al bancomat con la marmotta. Colpo alla Bcc da oltre 20mila euro. Napoli, assalto alla banca in Piazza Medaglie d’Oro: rapinatori barricati con ostaggiNapoli– Mattinata di puro terrore nel cuore pulsante del Vomero. Quello che sembrava un normale giovedì di aprile si è trasformato in un incubo a porte chiuse ... cronachedellacampania.it Assalto alla banca nel cuore di Napoli. Liberati i 25 ostaggi ma i rapinatori non si arrendono. Ispezione nella rete fognariaRapina in corso nella filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella di Napoli: 25 ostaggi liberati dopo momenti di tensione, resta l’incertezza sulla sorte dei ... msn.com