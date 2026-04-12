Assalto alla banca di Lavello | tra chiodi e diversivi a Venosa

Nelle prime ore di questa domenica, un’esplosione ha danneggiato l’ingresso di una banca a Lavello, causando la distruzione delle vetrine dell’istituto in via Dante. L’episodio ha attirato l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine, che si sono immediatamente recate sul posto per i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, l’attacco avrebbe coinvolto l’uso di chiodi e diversivi.

Un violento scoppio ha devastato l’ingresso della Banca Popolare di Bari a Lavello durante le prime ore di questa domenica, distruggendo le vetrine dell’istituto in via Dante. L’aggressione, avvenuta intorno alle 3 di notte, si inserisce in un quadro di reiterata criminalità che ha già colpito lo stesso obiettivo nel gennaio del 2024 e nel maggio 2018. Strategie di disturbo e dinamiche del colpo. Le modalità utilizzate dai malviventi indicano una pianificazione coordinata per eludere il controllo delle autorità. Sul manto stradale sono stati rinvenuti chiodi a tre punte, disseminati con l’intento di bloccare eventuali manovre di inseguimento da parte delle pattuglie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Assalto alla banca di Lavello: tra chiodi e diversivi a Venosa Napoli, assalto con esplosivo all’ATM: strade bloccate e chiodi sull’asfalto per coprire la fugaTempo di lettura: < 1 minutoUn’esplosione nel cuore della notte, poi le auto spostate per sbarrare le strade e i chiodi disseminati sull’asfalto per... Assalto da film a un’azienda orafa. Chiodi ed esplosivo: bottino da sognodi Federico D’Ascoli e Gaia Papi CASTELLUCCIO (Arezzo) Un’azione rapida, coordinata e studiata nei dettagli, che riporta al centro dell’attenzione la...