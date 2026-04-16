Assalti ai bancomat con marmotta ed esplosivo e altri reati | la mappa dei 23 colpi tra Torino e Vercelli

Nella zona tra Torino e Vercelli, sono stati commessi 23 furti e tentativi di furto ai danni di bancomat, spesso utilizzando esplosivi e dispositivi come “marmotte”. Mercoledì 15 aprile, le forze dell’ordine hanno eseguito sette misure cautelari in carcere e quattro obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura locale. L’indagine ha rivelato un’attività criminale organizzata legata a questi reati.

Mercoledì 15 aprile i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Vercelli su disposizione della Procura della Repubblica di Vercelli hanno eseguiti sette misure cautelari di custodia in carcere e quattro di sottoposizione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con obbligo di.🔗 Leggi su Torinotoday.it Assalti ai Bancomat con la “Tecnica della Marmotta” Le Immagini Shock dei Carabinieri Notizie correlate Assalti ai bancomat (con “marmotta” ed esplosivo) e altri reati a Vercelli e Torino: 11 misure cautelariMercoledì 15 aprile i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Vercelli su disposizione della Procura della Repubblica di Vercelli hanno dato... Assalti ai bancomat, responsabili arrestati (11 misure cautelari): la mappa dei 23 colpi tra Torino e VercelliMercoledì 15 aprile i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Vercelli su disposizione della Procura della Repubblica di Vercelli hanno... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Assalti ai bancomat, la mala di Capitanata esporta la 'marmotta' in Piemonte: 11 misure cautelari; Assalti ai bancomat (con marmotta ed esplosivo) e altri reati a Vercelli e Torino: 11 misure cautelari; Dalla Puglia al Piemonte per gli assalti ai bancomat; Tgcom24: Vercelli, smantellata banda specializzata in assalti ai bancomat con esplosivo Video. BANCOMAT ESPLOSI - Presa la banda dei colpi a Favria, Strambino, Lessolo e Mazzè: 11 arrestiNel corso delle perquisizioni eseguite dai militari, sono stati sequestrati circa 20 chilogrammi di polvere da sparo, materiale che sarà ora sottoposto ad accertamenti tecnici ... quotidianocanavese.it Assalti ai bancomat (con marmotta ed esplosivo) e altri reati a Vercelli e Torino: 11 misure cautelariIl gruppo adottava sofisticate misure per eludere le investigazioni. Targhe clonate, 20 kg circa di polvere da sparo e covi nel Torinese ... torinotoday.it Dalla Puglia al Piemonte per gli assalti ai bancomat: sette arresti tra Nord Italia e Foggia - facebook.com facebook Assalti ai bancomat, la mala di Capitanata esporta la 'marmotta' in Piemonte: 11 misure cautelari x.com