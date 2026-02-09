Sant’Angelo Lodigiano assalti ai bancomat con l’esplosivo | maxi blitz dei carabinieri e 5 arresti

Questa mattina alle prime luci dell’alba, i carabinieri di Lodi hanno fatto un blitz nel centro di Sant’Angelo Lodigiano. Hanno arrestato cinque persone sospettate di aver preso di mira i bancomat con esplosivi. Gli agenti hanno eseguito perquisizioni e sequestrato materiale sospetto. Gli arresti seguono una serie di colpi messi a segno negli ultimi mesi nella zona. Le forze dell’ordine continuano a indagare per capire se ci siano collegamenti tra i diversi episodi.

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 9 febbraio 2026 – Maxi blitz dei carabinieri all'alba, cinque arresti per assalti ai bancomat con esplosivo. È scattata all’alba, l’operazione dei carabinieri, contro la banda specializzata negli assalti ai bancomat. Agivano con la tecnica della “marmotta”. I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lodi, supportati da numerosi reparti speciali, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone, indagate a vario titolo per furto aggravato mediante l’uso di materiale esplosivo e per violazioni alla normativa sulle armi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sant’Angelo Lodigiano, assalti ai bancomat con l’esplosivo: maxi blitz dei carabinieri e 5 arresti Approfondimenti su Sant Angelo Lodigiano Assalti ai bancomat in tutta la Puglia, blitz dei carabinieri: 5 arresti, 13 gli indagati La polizia ha sgominato una banda di criminali che assaltava bancomat in tutta la Puglia. Assalti ai bancomat in tutta la Puglia, blitz dei carabinieri: 5 arresti, 13 gli indagati Video I carabinieri hanno smantellato un’organizzazione criminale attiva in tutta la Puglia e oltre. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Sant Angelo Lodigiano Sant’Angelo Lodigiano, maxi blitz dei carabinieri: cinque arresti per assalti ai bancomatSant’Angelo Lodigiano, maxi blitz dei carabinieri: cinque arresti per assalti ai bancomat ... msn.com Blitz all’alba dei carabinieri a Sant’Angelo per sgominare la banda dei bancomat, arrestate cinque persone VIDEOOPERAZIONE RAID Sono italiani poco più che 20enni ed un 30enne originario dei Balcani i componenti della gang che dall’estate del 2025 avrebbe messo a ferro e fuoco il Lodigiano ... ilcittadino.it ANNULLATO EVENTO : SANT'ANGELO CARNIVAL - V EDIZIONE - SFILATA DI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI MASCHERATI facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.