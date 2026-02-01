Cos' è Askatasuna e cosa significa la storia del centro sociale di Torino definito bene comune

Per trent’anni, il centro sociale Askatasuna ha segnato la vita di Torino. Nato nel 1996 come luogo di protesta, ha resistito tra occupazioni e accordi con le istituzioni. Ora, dopo aver stretto un patto con il Comune nel 2024, si prepara a essere sgomberato, chiudendo un capitolo che ha coinvolto generazioni di cittadini.

Askatasuna, il centro sociale protagonista degli scontri, è un luogo presente da trent’anni. Occupato nel 1996, è diventato fondamentale per la comunità per le iniziative culturali e politiche, ma anche per il sostegno al diritto all’abitare. Nel 2024 venne firmato un patto con il Comune per permettere il proseguimento delle attività sociali al primo piano, mentre gli altri spazi erano da considerare inagibili. Poi lo stralcio del patto e lo sgombero fortemente voluto dal governo Meloni. La storia lunga 30 anni di Askatasuna Cosa significa la parola? Patto di collaborazione con Torino La storia lunga 30 anni di Askatasuna Askatasuna è un centro sociale storico, che occupa un edificio a Torino dal 1996. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Askatasuna, parola che richiama libertà e autonomia, rappresenta un punto di riferimento per molti nel panorama sociale torinese.

