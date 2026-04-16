Askatasuna come Hezbollah Montaruli porta il caso in Palamento | Interrogazione a Piantedosi

La vicenda di Askatasuna, un centro sociale di Torino, è stata portata all’attenzione del Parlamento dalla deputata di un partito di maggioranza. In un’interrogazione rivolta al ministro dell’Interno, sono stati chiesti chiarimenti sull’attività del centro e sulle eventuali connessioni con organizzazioni considerate terroristiche. La questione è stata sollevata dopo che alcune intercettazioni pubblicate da un quotidiano hanno fatto riferimento a presumibili ispirazioni di Askatasuna a gruppi come Hezbollah ed Eta.

La vicenda di Askatasuna, il centro sociale torinese che, secondo alcune intercettazioni riportate da Il Giornale, si ispirava ad Hebollah e ai terroristi dell’Eta in Spagna, approda in Parlamento. Augusta Montaruli, vicecapogruppo di FdI alla Camera, ha preannunciato un’interrogazione urgente al ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, per fare luce sul caso che vede gli antagonisti ancora una volta coinvolti. Montaruli: “Vicenda gravissima”. Annunciando l’interrogazione, Montaruli sottolinea che, “ Secondo quanto si apprende in Askatasuna c’erano elementi che dichiaravano apertamente l’intenzione di trasformarsi in un vero e proprio partito ispirato a organizzazioni armate come Hezbollah o l’Eta spagnola”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Askatasuna come “Hezbollah”, Montaruli porta il caso in Palamento: “Interrogazione a Piantedosi” Notizie correlate "Askatasuna come Hezbollah": esplode il caso. E Fdi interroga PiantedosiAskatasuna - si legge nelle intercettazioni pubblicate dal Giornale - avrebbe voluto diventare come Hezbollah, organizzazione paramilitare e... “Askatasuna come Hezbollah!”. Intercettazioni shock: esplode il casoLe intercettazioni finite al centro di un’inchiesta giudiziaria e rilanciate dal dibattito politico riportano sotto i riflettori il centro sociale... Panoramica sull’argomento Askatasuna come Hezbollah!. Intercettazioni shock: esplode il casoLe intercettazioni finite al centro di un’inchiesta giudiziaria e rilanciate dal dibattito politico riportano sotto i riflettori il centro sociale Askatasuna ... thesocialpost.it Askatasuna come Hezbollah: esplode il caso. E Fdi interroga PiantedosiAskatasuna - si legge nelle intercettazioni pubblicate dal Giornale - avrebbe voluto diventare come Hezbollah, organizzazione paramilitare e terroristica libanese ... msn.com