Il caso Askatasuna sta attirando l'attenzione dopo che sono state pubblicate intercettazioni dal quotidiano, in cui si sostiene che l’organizzazione avrebbe manifestato l’intenzione di diventare come Hezbollah, l’organizzazione libanese nota sia per le attività paramilitari che politiche. In risposta, il partito di centrodestra ha deciso di rivolgere un’interrogazione al ministro dell’interno. La vicenda ha sollevato molte domande sulla natura e gli obiettivi dell’associazione.

Askatasuna - si legge nelle intercettazioni pubblicate dal Giornale - avrebbe voluto diventare come Hezbollah, organizzazione paramilitare e terroristica libanese, strutturata poi anche come partito politico. Oppure, al limite, qualcosa di simile all'Eta, organizzazione terroristica basca, che ha messo a ferro e fuoco un pezzo della Spagna almeno sino al 2018. Il piano oscuro del centro sociale autonomo di Torino ha scosso la politica, tanto che Augusta Montaruli, parlamentare di Fdi, ha deciso di interrogare sul caso il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Nelle carte della Procura, che dal primo grado sono confluite nel secondo, si legge: "Indicativo in tal senso è quanto emerso durante la conversazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Askatasuna come Hezbollah": esplode il caso. E Fdi interroga Piantedosi

Notizie correlate

Askatasuna, Ilaria Salis. "Sono lì con il cuore", esplode l'ira di FdiFratelli d’Italia all’attacco di Ilaria Salis, l'eurodeputata al Parlamento Europeo nel giugno 2024 con AVS.

FdI porta in Parlamento le violenze di Askatasuna. Informativa di Piantedosi martedì alle CamereL’obiettivo è manifestare solidarietà alle forze dell’ordine, ma anche smascherare le ipocrisie della sinistra.

Tutti gli aggiornamenti

Askatasuna come Hezbollah: esplode il caso. E Fdi interroga PiantedosiAskatasuna - si legge nelle intercettazioni pubblicate dal Giornale - avrebbe voluto diventare come Hezbollah, organizzazione paramilitare e terroristica libanese ... msn.com

Il piano oscuro di Aska: Diventiamo HezbollahUn fottuto partito. È così che Askatasuna si auto-definiva in un'intercettazione. Il virgolettato è contenuto nella memoria per il primo grado del sostituto procuratore Manuela Pedrotta, incaricata ... ilgiornale.it