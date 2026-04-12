Nuove intercettazioni hanno portato alla luce dettagli che cambiano la ricostruzione delle indagini sul caso legato a Luca Spada. Le conversazioni ascoltate rivelano elementi inediti sul suo ruolo e sulle attività svolte nelle zone di Meldola e Forlì. Le indagini proseguono per chiarire i passaggi e le responsabilità legate alla vicenda, mentre si approfondiscono le tracce lasciate nei luoghi interessati.

Chi è Luca Spada e cosa sta emergendo dalle indagini?. C’è un’ombra sempre più densa che si allunga sulle strade silenziose di Meldola e Forlì. Un’ombra fatta di sirene, corsie d’emergenza e parole inquietanti. Luca Spada, 27 anni, volontario, soccorritore, volto noto in paese, oggi è al centro di un’indagine che scuote la fiducia stessa nel sistema di emergenza sanitaria. Conosciuto come “Spadino”, il giovane era inserito nel tessuto sociale: Protezione Civile, candidatura politica, una piadineria, e soprattutto il ruolo di autista soccorritore per la Croce Rossa. Un profilo apparentemente ordinario che oggi collide con accuse gravissime: omicidio volontario aggravato.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Mi è piaciuto’: le intercettazioni shock nel caso Luca Spada cambiano tutto

Anziani morti in ambulanza, le intercettazioni di Luca Spada: «Mi è piaciuto farlo, anzi lo rifarò. Poveri vecchietti, soffrono troppo»L'inchiesta coordinata dalla Procura di Forlì riguarda i decessi sospetti di alcuni anziani.

Anziani morti in ambulanza, intercettazioni choc dell'autista Luca Spada: "Mi è piaciuto farlo, lo rifarò, soffrono troppo"Spada era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e autista dei mezzi di soccorso sui quali 5 anziani pazienti sono deceduti durante il trasporto.