Bagarre all' Asi Tamburrino convoca il consiglio generale per le elezioni | Pignetti ferma il blitz

La presidente dell’ASI, Raffaela Pignetti, ha convocato il consiglio generale per le elezioni del nuovo comitato direttivo, fermando un tentativo di modifica improvvisa da parte di alcuni membri del Partito Democratico. L’intera operazione, inizialmente pianificata come un blitz, è stata così evitata grazie a una decisione ufficiale dell’attuale leadership, garantendo il regolare svolgimento delle procedure elettorali e la stabilità dell’ente.

La presidente dell'Asi Raffaela Pignetti sventa il 'putsch' architettato da alcuni esponenti del Partito Democratico con la convocazione improvvisa delle elezioni per il rinnovo del comitato direttivo. Il blitz di Tamburrino e sociIl tentativo di colpo di mano si è verificato nella tarda serata.

