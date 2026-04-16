Ascolto presenza e sostegno | la missione dell' Associazione Andrea Pardini
Un anno dopo la scomparsa del giovane, la famiglia continua a parlare del suo modo di essere: gentile, attento agli altri e sempre pronto ad ascoltare. La madre ricorda il figlio come una persona che si distingueva per la sua presenza e il sostegno che offriva a chi aveva bisogno. La sua memoria viene mantenuta viva anche attraverso l’attività dell’associazione dedicata, che si impegna a promuovere ascolto e supporto nella comunità.
“Gentile, attento al prossimo, mai invadente e sempre pronto ad ascoltare”. Sono le parole con cui Maria Cristina Lucchesi, madre di Andrea Pardini, descrive il figlio scomparso nel dicembre del 2023 a soli 34 anni. “Abbiamo dovuto ricostruire per intero la nostra vita dopo la sua morte. E' stato.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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