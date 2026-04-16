Ascolto presenza e sostegno | la missione dell' Associazione Andrea Pardini

Un anno dopo la scomparsa del giovane, la famiglia continua a parlare del suo modo di essere: gentile, attento agli altri e sempre pronto ad ascoltare. La madre ricorda il figlio come una persona che si distingueva per la sua presenza e il sostegno che offriva a chi aveva bisogno. La sua memoria viene mantenuta viva anche attraverso l’attività dell’associazione dedicata, che si impegna a promuovere ascolto e supporto nella comunità.