Antonella Stirparo è stata nominata nuova presidente dell’Associazione volontari ospedalieri di Reggio Calabria, che da quarant’anni opera all’interno dell’ospedale metropolitano. Il consiglio direttivo è stato rinnovato e resterà in carica per i prossimi tre anni. La nomina si inserisce in un quadro di continuità per l’associazione, che si occupa di attività di supporto e assistenza ai pazienti.

L'Associazione volontari ospedalieri di Reggio Calabria, presente da 40 anni dentro il Grande ospedale metropolitano, ha rinnovato il consiglio direttivo che sarà in carica per i prossimi tre anni. L'assemblea ha proposto come presidente la consigliera Antonella Stirparo che ha accettato ed è stata eletta all'unanimità. Le vicepresidenti sono le consigliere Roberta Zehender e Stefania Parisi. Il nuovo direttivo è composto anche da Angela Rita Crocè (confermata nel ruolo di tesoriera), Antonella Frazzetta (confermata nel ruolo di segretaria), Consolata Laganà, Nicoletta Nucifora, Cinzia Pulitanò. "È un incarico che accolgo con grande gratitudine e senso di responsabilità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - "C’è bisogno di presenza, ascolto e umanità": Antonella Stirparo è la nuova presidente dell’Avo

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