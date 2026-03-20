I Piccoli Musici di Casazza in concerto a sostegno dell’Associazione Amici dell’Oncologia

Sabato 21 marzo alle 20.30, i Piccoli Musici di Casazza si esibiranno in concerto all’Auditorium “Modernissimo” di Nembro, situato in Piazza della Libertà. L’evento si svolge a favore dell’Associazione Amici dell’Oncologia, un’iniziativa che vede coinvolti i giovani musicisti locali per sostenere questa causa. La serata è aperta al pubblico e prevede un programma musicale dedicato ai più piccoli.

Sabato 21 marzo alle 20.30, all’Auditorium “Modernissimo” di Nembro (Piazza della Libertà), si terrà il “Concerto di Primavera”, evento di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore dell’Associazione Amici dell’Oncologia, realtà di volontariato che ha sede presso l’Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo, impegnata da anni sul territorio nel sostegno ai pazienti oncologici e ai loro familiari. Ad esibirsi sarà il coro I Piccoli Musici di Casazza, una delle realtà corali giovanili più apprezzate nel panorama italiano e internazionale delle voci bianche, che proprio quest’anno celebra il 40° anniversario dalla fondazione. A fondare e guidare il coro, fin dalla sua nascita, è il Maestro Mario Mora, figura di riferimento della coralità giovanile europea. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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