Ascolti tv mercoledì 15 aprile | chi ha vinto tra Sister Act l'ultima di STEP e Forbidden Fruit

Mercoledì 15 aprile 2026 sono stati trasmessi diversi programmi televisivi, tra cui il film Sister Act su Rai1, l'ultima puntata di Stasera Tutto è possibile su Rai2 e Forbidden Fruit su Canale 5. Sono stati raccolti i dati degli ascolti televisivi per questi programmi, permettendo un confronto tra le varie emittenti e i loro ascolti del giorno.

Gli ascolti tv di mercoledì 15 aprile 2026. Su Rai1 è andato in onda il film Sister Act, su Rai2 l'ultima puntata di Stasera Tutto è possibile e infine su Canale 5 Forbidden Fruit: tutti i dati Auditel.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Ascolti tv mercoledì 15 aprile: Sister Act, l’ultima di STEP e Forbidden Fruit, dati in aggiornamento

ASCOLTI TV 15 APRILE 2026: L’ULTIMA DI STEP TRA SISTER ACT E FORBIDDEN FRUITASCOLTI TV 15 APRILE 2026 • MERCOLEDÌ • Gli ascolti tv di mercoledì 15 aprile con Sister Act, Forbidden Fruit, Stasera Tutto è Possibile e il calcio...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 15 aprile in prima serata; Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 15 Aprile, in prima serata; Sister Act e l'Italia, è amore da oltre 30 anni: Whoopi Goldberg in Un posto al sole è più di un cameo; Stefano De Martino resta completamente solo: cosa succede stasera.

Ascolti tv mercoledì 15 aprile: Sister Act, l’ultima di STEP e Forbidden Fruit, dati in aggiornamentoGli ascolti tv di mercoledì 15 aprile 2026. Su Rai1 è andato in onda il film Sister Act, su Rai2 l'ultima puntata di Stasera Tutto è possibile e infine ... fanpage.it

Ascolti tv mercoledì 15 aprile: Sister Act, Forbidden Fruit, Le IeneAscolti tv 15 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Alle 21.30 "Sister Act - Una svitata in abito da suora" di Emile Ardolino con Whoopi Goldberg, Harvey Keitel, Maggie Smith, Kathy Najimy | Testimone involontaria di un omicidio, Deloris, cantante in un casinò di Las Vegas, viene messa sotto protezione in un c - facebook.com facebook

Sister Act - Una svitata in abito da suora, il cast del film x.com