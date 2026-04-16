Ascolti tv mercoledì 15 aprile | Sister Act l'ultima di STEP e Forbidden Fruit dati in aggiornamento

Mercoledì 15 aprile 2026, le emittenti televisive hanno trasmesso diverse programmazioni: su Rai1 è stato trasmesso il film Sister Act, su Rai2 l'ultima puntata di Stasera Tutto è possibile e su Canale 5 la fiction Forbidden Fruit. I dati di ascolto di queste trasmissioni sono ancora in aggiornamento e saranno disponibili a breve.

Gli ascolti tv di mercoledì 15 aprile 2026. Su Rai1 è andato in onda il film Sister Act, su Rai2 l'ultima puntata di Stasera Tutto è possibile e infine su Canale 5 Forbidden Fruit: tutti i dati Auditel.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ascolti tv mercoledì 15 aprile: Sister Act, Forbidden Fruit, Le IeneAscolti tv mercoledì 15 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... Ascolti tv ieri 15 aprile 2026, da Sister Act, Forbidden Fruit, Le Iene in prima serata allo scontro tra Scotti e De MartinoEcco i dati Auditel di ieri, mercoledì 15 aprile 2026, della prima serata e dell'Access Prime Time Gli ascolti tv di ieri, mercoledì 15 aprile 2026,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 15 aprile in prima serata; Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 15 Aprile, in prima serata; Sister Act e l'Italia, è amore da oltre 30 anni: Whoopi Goldberg in Un posto al sole è più di un cameo; Stefano De Martino resta completamente solo: cosa succede stasera. Ascolti tv mercoledì 15 aprile: Sister Act, Forbidden Fruit, Le IeneAscolti tv 15 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Stasera in tv mercoledì 15 aprile: Sister ActEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 15 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma. 2anews.it Alle 21.30 "Sister Act - Una svitata in abito da suora" di Emile Ardolino con Whoopi Goldberg, Harvey Keitel, Maggie Smith, Kathy Najimy | Testimone involontaria di un omicidio, Deloris, cantante in un casinò di Las Vegas, viene messa sotto protezione in un c - facebook.com facebook Sister Act - Una svitata in abito da suora, il cast del film x.com