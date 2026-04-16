ASCOLTI TV 15 APRILE 2026 | L’ULTIMA DI STEP TRA SISTER ACT E FORBIDDEN FRUIT

Nella serata di mercoledì 15 aprile 2026 sono stati trasmessi diversi programmi televisivi che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Tra le principali proposte ci sono stati un film con protagonista una suora, un episodio della serie Forbidden Fruit, lo show di intrattenimento Stasera Tutto è Possibile e le partite di calcio in chiaro. I dati sugli ascolti indicano le preferenze degli spettatori in questa giornata.

ASCOLTI TV 15 APRILE 2026 • MERCOLED Ì •. Gli ascolti tv di mercoledì 15 aprile con Sister Act, Forbidden Fruit, Stasera Tutto è Possibile e il calcio in chiaro.. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Sister Act – x TC – x G – x O – x Sister Act – x Porta a Porta –...🔗 Leggi su Bubinoblog

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