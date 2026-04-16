Ascolti TV | Mercoledì 15 Aprile 2026 STEP chiude in crescita 16% basse le ammiraglie con Forbidden Fruit 12.9% e Sister Act 10.5%

Da davidemaggio.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di mercoledì 15 aprile 2026, i dati sugli ascolti televisivi hanno mostrato una crescita del 16% per il programma STEP. Le ammiraglie più viste sono state Forbidden Fruit, con il 12,9% di share, e Sister Act, con il 10,5%. Su Rai1, Sister Act – Una svitata in abito da suora ha attirato un pubblico di circa 1 milione di spettatori. I numeri indicano una serata caratterizzata da risultati variabili tra i diversi programmi.

Nella serata di ieri, mercoledì 15 aprile 2026, su Rai1 Sister Act – Una svitata in abito da suora interessa 1.749.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale5  Forbidden Fruit conquista 1.805.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.167.000 spettatori pari al 16%. Su Italia1 Le Iene  incolla davanti al video 1.057.000 spettatori con l’8.4%. Su Rai3 Chi l’ha Visto?  segna 1.242.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 517.000 spettatori (4%). Su La7 La Giusta Distanza raggiunge 634.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 Champions League – Arsenal-Sporting Lisbona ottiene 803.000 spettatori (4.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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