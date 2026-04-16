Ascolti TV | Mercoledì 15 Aprile 2026 STEP chiude in crescita 16% basse le ammiraglie con Forbidden Fruit 12.9% e Sister Act 10.5%

Nella serata di mercoledì 15 aprile 2026, i dati sugli ascolti televisivi hanno mostrato una crescita del 16% per il programma STEP. Le ammiraglie più viste sono state Forbidden Fruit, con il 12,9% di share, e Sister Act, con il 10,5%. Su Rai1, Sister Act – Una svitata in abito da suora ha attirato un pubblico di circa 1 milione di spettatori. I numeri indicano una serata caratterizzata da risultati variabili tra i diversi programmi.

Nella serata di ieri, mercoledì 15 aprile 2026, su Rai1 Sister Act – Una svitata in abito da suora interessa 1.749.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista 1.805.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.167.000 spettatori pari al 16%. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.057.000 spettatori con l’8.4%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.242.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 517.000 spettatori (4%). Su La7 La Giusta Distanza raggiunge 634.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 Champions League – Arsenal-Sporting Lisbona ottiene 803.000 spettatori (4.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 15 Aprile 2026. STEP chiude in crescita (16%), basse le ammiraglie con Forbidden Fruit (12.9%) e Sister Act (10.5%) Notizie correlate Leggi anche: Ascolti tv mercoledì 15 aprile: Sister Act, l’ultima di STEP e Forbidden Fruit, dati in aggiornamento Leggi anche: Ascolti tv mercoledì 15 aprile: chi ha vinto tra Sister Act, l’ultima di STEP e Forbidden Fruit Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ascolti TV martedì 14 aprile 2026, vince Montalbano (15.9%), calano GfVIp (15.1%) e Belve (8.6%); Ascolti tv ieri mercoledì 8 aprile chi ha vinto tra De Martino, Pretty Woman, Chi l'ha visto, Saviano, Le Iene; Ascolti Tv ieri 8 aprile: De Martino in calo con STEP (ma Affari Tuoi vola), Federica Sciarelli stavolta delude; Ascolti TV di mercoledì 8 aprile 2026: Stasera tutto è possibile e Pretty Woman i programmi più visti. Ascolti tv mercoledì 15 aprile: Sister Act, l’ultima di STEP e Forbidden Fruit, dati in aggiornamentoGli ascolti tv di mercoledì 15 aprile 2026. Su Rai1 è andato in onda il film Sister Act, su Rai2 l'ultima puntata di Stasera Tutto è possibile e infine ... fanpage.it Ascolti tv mercoledì 15 aprile: Sister Act, Forbidden Fruit, Le IeneAscolti tv 15 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Nuovo appuntamento con Forbidden Fruit su Canale 5 e Mediaset Infinity, dalle 22 circa subito dopo La Ruota della Fortuna. Kaya accetta la proposta di Nadir di allearsi contro Halit. Nel frattempo Halit trova una foto compromettente di Nadir e pensa di averlo - facebook.com facebook #AscoltiTv: De Martino batte Pretty Woman e Forbidden Fruit. Barca-Atletico boom x.com