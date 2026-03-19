Ascolti tv ieri mercoledì 18 marzo chi ha vinto tra Stefano De Martino Vanina Chi l' ha visto Iene e Saviano

I dati sugli ascolti tv di ieri, mercoledì 18 marzo, mostrano le performance di vari programmi: tra questi, Stefano De Martino, Vanina, Chi l'ha visto, Le Iene e Saviano. La prima serata ha visto confrontarsi anche con

La Rai manca il tris nella giornata di mercoledì 18 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con L’Eredità che supera Caduta libera e in prima serata con Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino che chiude davanti a Vanina (Canale 5), Morgane (Rai 1), Chi l’ha visto? (Rai3), Le Iene (Italia 1), la Champions League (Tv8) e La giusta distanza di Saviano (La7). Mediaset vince, invece, nell’access prime time con La Ruota della Fortuna che batte Affari Tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata. Rai 2, Stasera tutto è possibile: 2.002.000 spettatori (15,8%); Canale 5, Vanina – Un vicequestore a Catania 2: 1. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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