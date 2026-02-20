Puro Cioccolato Festival 2026 in piazza Umberto tre giorni dedicati alla magia del cioccolato

Domani, venerdì 20 febbraio, piazza Umberto ospita la tappa barese di “Puro Cioccolato Festival 2026”, evento dedicato agli amanti del cioccolato. La causa è la voglia di far scoprire ai visitatori nuove varietà e tecniche di lavorazione, con assaggi gratuiti e laboratori pratici. Sono attesi produttori provenienti da diverse regioni che presenteranno specialità artigianali e creazioni uniche. La piazza si riempirà di profumi intensi e di colori vivaci, invitando tutti a immergersi in tre giorni di dolcezza e scoperte.

Si inaugura domani, venerdì 20 febbraio, in piazza Umberto, la tappa barese di "Puro Cioccolato Festival 2026", l'evento che celebra la magia del cioccolato. Per tre giorni la centralissima piazza diventerà un paradiso dei sensi: oltre 15 stand accoglieranno maestri cioccolatieri, artigiani pasticceri e produzioni d'eccellenza provenienti da tutta Italia e dal mondo per offrire un viaggio multisensoriale tra profumi avvolgenti, sapori inebrianti e creazioni d'autore che fondono tradizione e innovazione, regalando al pubblico un'esperienza irripetibile. Il progetto porta la firma di Alfredo Orofino, imprenditore torinese e presidente dell'A.