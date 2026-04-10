La Procura e il Comune di Napoli hanno raggiunto un accordo riguardo a circa 430 pratiche di demolizione legate ad abusi edilizi minori. Attualmente, sono stati assegnati incarichi per l'esecuzione di queste demolizioni. La procedura coinvolge interventi di rimozione di strutture abusive considerate di entità ridotta. L'operazione si inserisce in un'azione più ampia di controllo e regolarizzazione delle costruzioni nella città.

Tempo di lettura: 3 minuti “ Allo stato risultano circa 430 incarichi relativi alle demolizioni delle opere edilizie abusive conferiti al Sindaco, che tra l’altro riguardano ‘abusi edilizi minori’ e in parte interessano fabbricati ricadenti negli ambiti dei centri storici nel perimetro del sito Unesco e nelle zone di tutela paesaggistica”. Ad affermarlo è una delibera di giunta comunale, del 2 aprile scorso, con la quale si approva lo schema del protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica di Napoli e il Comune di Napoli. L’oggetto è il Coordinamento per gli interventi di demolizione dei manufatti abusivi, a seguito delle sentenze passate in giudicato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Abusi edilizi minori, accordo Procura-Comune di Napoli: 430 demolizioni da eseguire

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