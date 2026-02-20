Avellino nuove demolizioni | il Comune intensifica la lotta agli abusi edilizi

Il Comune di Avellino ha deciso di demolire un edificio in via Annarumma, dopo aver scoperto lavori di ampliamento non autorizzati. L’intervento mira a rimuovere le strutture abusive e ripristinare la legalità. Le verifiche hanno evidenziato che l’immobile era stato modificato senza permesso, causando preoccupazione tra i residenti. La demolizione, prevista a breve, rappresenta una delle azioni più decise finora contro gli abusi edilizi in città. La situazione resta sotto stretta sorveglianza.

L'adozione di questo provvedimento scaturisce dalla scoperta di irregolarità documentali legate alla richiesta di condono edilizio presentata nel 2022 per l'immobile di via Annarumma. In particolare, gli accertamenti condotti dagli uffici comunali hanno rivelato che la pratica di condono conteneva "dichiarazioni risultate mendaci". La principale anomalia riguarda il numero di protocollo associato alla pratica, che risultava intestato a un nominativo diverso da quello dell'impresa effettivamente coinvolta. Questa ordinanza si inserisce in un contesto più ampio di interventi finalizzati a contrastare gli abusi edilizi sul territorio di Avellino.