Arte a Milano | la collezione di Fiera Milano raddoppia il valore

In vista di miart 2026, la Fondazione Fiera Milano ha annunciato l’apertura al pubblico della propria collezione d’arte contemporanea. Le visite guidate si svolgeranno presso la Palazzina degli Orafi, in largo Domodossola. Questa iniziativa permette di conoscere da vicino le opere custodite dalla fondazione, offrendo un’occasione per esplorare il patrimonio artistico legato all’ente. La mostra sarà accessibile durante il periodo della fiera.

In occasione della fiera miart 2026, la Fondazione Fiera Milano apre le porte della propria collezione d’arte contemporanea al pubblico attraverso una serie di visite guidate presso la Palazzina degli Orafi a largo Domodossola. L’iniziativa, che vede protagonisti artisti come Nicolas Party, Marisa Merz, Monica Bonvicini, Piero Gilardi e Paolo Icaro, si terrà sabato 18 aprile con appuntamenti alle ore 11.30 e alle 15.00, e domenica 19 aprile con un unico turno alle ore 10.30. La storica dell’arte e dell’architettura Paola Rapelli guiderà i visitatori attraverso il patrimonio custodito nella sede milanese. Valore patrimoniale e crescita della collezione privata.🔗 Leggi su Ameve.eu

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