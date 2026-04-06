Martedì sera alle 21:00 si disputa l’incontro di andata dei quarti di finale di Champions League tra lo Sporting CP e l’Arsenal. La partita si svolge nello stadio dei Leoni, in Portogallo, e vedrà in campo le probabili formazioni delle due squadre. Sono disponibili statistiche, notizie sulla gara e la diretta televisiva dell’evento.

Sporting CP-Arsenal è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nel giro di poche settimane l’ Arsenal si è fatto sfuggire due titoli: la League Cup se l’è aggiudicata il Manchester City vincendo 2-0 la finalissima di Wembley, mentre sabato scorso i Gunners sono stati eliminati dall’FA Cup addirittura dal Southampton, squadra che milita in Championship, la cadetteria inglese. La sconfitta per 2-1 con i Saints ha fatto inevitabilmente storcere più d’un naso nel nord di Londra: Mikel Arteta è finito nuovamente sul... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Sporting CP-Arsenal, Gunners nella tana dei Leoni: quanti pericoli

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UBROKER BASSANO NON PASSA CON LO SPORTING Lisbona passa 3-1 al palazzo in Champions League Ha prevalso il pronostico e la squadra di caratura superiore come da logica della vigilia. La squadra tenuta a vincere ad ogni costo. Capace t facebook