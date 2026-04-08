Come guardare Sporting CP vs Arsenal | informazioni in live streaming di Champions League

Oggi si svolge una partita di Champions League tra la squadra di casa e il club inglese, valida per i quarti di finale. La sfida si può seguire in diretta streaming, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire l’incontro mentre i due team si affrontano per ottenere un risultato favorevole nell’andata. La partita è molto seguita da appassionati che vogliono seguire ogni momento della competizione europea.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Guarda Sporting vs Arsenal oggi mentre i Gunners cercano di ottenere un vantaggio all’andata nei quarti di finale di Champions League. QuattroQuattroDue ti offre tutte le informazioni sullo streaming, incluso come guardarlo gratuitamente da qualsiasi parte del mondo. Informazioni chiave su Sporting vs Arsenal • Data: Martedì 7 aprile 2026 • Orario d’inizio: 20:00 BST 15:00 ET • Luogo: Stadio José Alvalade, Lisbona • STREAMING GRATUITO: Amazon Prime Sport (Regno Unito) • TV e streaming: Paramount+ (Stati Uniti), Stan Sport (Australia) • Guarda da qualsiasi luogo: Ottieni uno sconto superiore al 70% su NordVPN Lo Sporting ha fatto di tutto per raggiungere i quarti, ribaltando uno svantaggio di tre gol e battendo BodoGlimt agli ottavi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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