Arsenal-Sporting 0-0 | highlights

Nella partita di ritorno della semifinale di Champions League, Arsenal e Sporting si sono affrontate senza segnare gol, portando il punteggio complessivo a un pareggio di 0-0. I Gunners sono riusciti a passare alla fase successiva grazie alla vittoria per 1-0 ottenuta in trasferta all’andata a Lisbona. La gara si è conclusa senza particolari occasioni da rete e con alcune situazioni di rischio per entrambe le squadre.

Gli highlights dello 0-0 tra Arsenal e Sporting nel ritorno della semifinale di Champions League: i Gunners non brillano, rischiano un po’, ma conquistano la semifinale contro l’Atletico Madrid grazie alla vittoria per 1-0 dell’andata a Lisbona.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arsenal-Sporting 0-0: highlights ARSENAL vs SPORTING CP 0-0 | 2026 Champions League | Match Highlights Notizie correlate Highlights Sporting-Arsenal 0-1: Havertz decide nel recupero, l'imbucata di Martinelli è geniale!L’Arsenal piazza il colpo a Lisbona e si avvicina alla semifinale di Champions League: 1-0 sul campo dello Sporting al termine di una sfida tirata e... Leggi anche: Arsenal-Bournemouth 1-2: gol e highlights Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Arsenal-Sporting 0-0, pagelle e tabellino: Gyokeres non la vede mai, Martinelli non si accende, Catamo e Trossard colpiscono il palo; Arsenal - Sporting (0-0) Champions League 2025; Arsenal-Sporting Lisbona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); VIDEO. Sporting Arsenal 0-1: gol e highlights Champions. Arsenal-Sporting CP 0-0: video e highlightsLa squadra di Arteta tiene lo 0-0 contro lo Sporting all'Emirates e, grazie al successo dell'andata, si qualifica per la semifinale, dove affronterà l'Atletico Madrid. I Gunners non riescono a sfondar ... sport.sky.it Arsenal-Sporting Lisbona 0-0, Gunners in semifinale di ChampionsLONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L’Arsenal non si sblocca dopo i passi falsi in Premier League, ma centra le semifinali di Champions ... iltempo.it Champions League: completato il quadro delle semifinali con Arsenal e Bayern Monaco, fuori Sporting e Real Madrid. Serata ricca di emozioni e di gol per Bayern-Real Madrid finita 4-3. All'Arsenal è bastato lo 0-0 per estromettere lo Sporting Lisbona. facebook CHAMPIONS I In campo Bayern Monaco-Real Madrid e Sporting-Arsenal DIRETTA e FOTO per il ritorno dei quarti. All'andata 2-1 per i tedeschi al Bernabeu e 1-0 per gli inglesi sui lusitani #ANSA x.com