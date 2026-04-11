Arsenal-Bournemouth 1-2 | gol e highlights

L’Arsenal è stato sconfitto in casa dal Bournemouth con il risultato di 2-1. Gli ospiti sono passati in vantaggio nel primo tempo dopo un gol di Kroupi, che ha concluso con una mezza acrobazia. I Gunners hanno pareggiato al 35’ grazie a un rigore trasformato da Gyokeres. La partita si è conclusa con la vittoria del Bournemouth, che ha ottenuto i tre punti sul campo dell’Arsenal.

Stop pesante per l’Arsenal di Arteta, battuto in casa dal Bournemouth. Gli ospiti vanno in vantaggio nel primo tempo grazia e una mezza acrobazia di Kroupi, ma i Gunners riportano tutto in parità grazia al rigore trasformato da Gyokeres al 35’ del primo tempo. Nella ripresa, però, arriva il gol decisivo di Scott che fissa il risultato sul 2-1 per il Bournemouth. L’Arsenal resta in vetta alla Premier League con 70 punti e mantiene un margine di nove lunghezze sul Manchester City, ma la diretta avversaria deve ancora recuperare due partite oltre allo scontro diretto in programma all’Emirates. La Premier è riaperta dunque?.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arsenal-Bournemouth 1-2: gol e highlights Leggi anche: Bayer Leverkusen-Arsenal 1-1: gol e highlights Leggi anche: Inter Arsenal highlights 1-3: tutti i gol del match – VIDEO Arsenal-Bournemouth 1-2: gol e highlights | Premier League