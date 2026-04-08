Highlights Sporting-Arsenal 0-1 | Havertz decide nel recupero l' imbucata di Martinelli è geniale!

In una partita valida per i quarti di finale di Champions League, l'Arsenal ha battuto lo Sporting per 1-0 grazie a un gol di Havertz nel recupero. La sfida, giocata a Lisbona, è stata molto combattuta e si è conclusa con un gol decisivo che ha deciso l'esito dell'incontro. Un'azione di Martinelli ha portato all'imbucata che ha preceduto il gol dell'attaccante inglese.

L’Arsenal piazza il colpo a Lisbona e si avvicina alla semifinale di Champions League: 1-0 sul campo dello Sporting al termine di una sfida tirata e decisa nel recupero. Dopo una gara bloccata e ricca di episodi - tra traverse e un gol annullato a Zubimendi - il match si accende nel finale: al 91’ Gabriel Martinelli inventa e serve Kai Havertz, che controlla e firma il gol decisivo. La squadra di Mikel Arteta ora vede la semifinale: all’Emirates avrà due risultati su tre per chiudere i conti e continuare il sogno europeo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Highlights Sporting-Arsenal 0-1: Havertz decide nel recupero, l'imbucata di Martinelli è geniale! Un lampo di Havertz nel recupero fa gioire l’Arsenal, Arteta esulta: Sporting battuto 1-0Un gol di Kai Havertz decide la partita d'andata dei quarti di Champions League tra Sporting e Arsenal: piccolo vantaggio per i Gunners in vista del... Champions Leaue, Havertz nel recupero regala il successo all’Arsenal sullo Sporting LisbonaBasta un gol di Havertz all’Arsenal per avere la meglio sullo Sporting Lisbona nella partita d’andata dei quarti di finale di Champions League. Temi più discussi: Gli highlights di Sporting-Arsenal 0-1; Sporting-Arsenal 0-1: Havertz decide nel recupero. Gli highlights della Champions League; Le pagelle di Sporting-Arsenal 0-1: Martinelli e Havertz spaccano la gara, male Gyokeres; VIDEO. Sporting Arsenal 0-1: gol e highlights Champions. Sporting-Arsenal 0-1: video, gol e highlightsArteta indovina i cambi e i neo entrati Martinelli (assist) e Havertz (gol al 91') confezionano il successo dell'Arsenal sullo Sporting che sposta il pronostico della qualificazione alle semifinali di ... sport.sky.it Sporting-Arsenal 0-1, gol e highlights: la decide una rete di Havertz al 91'Lo Sporting CP ha vinto nove dei dieci precedenti doppi incontri di UEFA contro squadre inglesi, subendo l'unica sconfitta nell'unico doppio confronto tra Coppa dei Campioni e Champions League: una ... sport.sky.it Swim trasmessa su sky sport con gli highlights di Champions League #Real #Bayern #Arsenal #Sporting x.com Retro Football 24. CRYS CARDOSO · TOMA LA VIDA. Sporting Lisbona Arsenal Photo Gallery #CapCut #ucl - facebook.com facebook