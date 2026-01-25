Chi è la moglie di Stefano Accorsi Bianca Vitali

Bianca Vitali è la moglie di Stefano Accorsi, con cui è sposato dal 2015. La coppia ha due figli, Lorenzo e Alberto. Prima di questa relazione, Accorsi ha avuto due figli, Orlando e Athena, con l’attrice e modella Laetitia Casta.

Dal 2015 Stefano Accorsi è sposato con Bianca Vitali da cui ha avuto due figli, Lorenzo e Alberto. Prima di loro, dall’attrice e modella Laetitia Casta ha avuto Orlando e Athena. Ed è anche a loro che ha fatto riferimento nel corso di un dialogo quando gli è stato chiesto quali siano le sue ambizioni normali: “Sono felice quando torno a casa da mia moglie e dai miei figli, e lo faccio sempre anche quando sono impegnato nei tour teatrali. Voglio stare con i miei figli, portarli a scuola, andare a fare la spesa, prendere il tram. Poi ovviamente sogno. Sognare fa parte del mio lavoro, pensare a un progetto come 1992, 1993 e 1994, e vederlo poi realizzato in serie tv”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

