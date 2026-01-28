Il grande romanzo della Metafisica De Chirico Carrà e gli altri solitari Viaggio fra arte design e fotografia

A Palazzo Reale, si apre un viaggio tra arte, design e fotografia, tutto dedicato al mondo della Metafisica. La mostra racconta le opere di De Chirico, Carrà e altri artisti che hanno rivoluzionato il modo di vedere il reale. Tra quadri e oggetti, si scopre un universo di immagini che sembrano uscire da un sogno, pieni di simboli e mistero. Un percorso che mette in luce come questi artisti abbiano cambiato la storia dell’arte italiana.

È come un grande romanzo sulla Metafisica, articolato in diversi capitoli, dove quello principale si svela a Palazzo Reale. E che si completa, poi, al Museo del 900, in Gallerie d’Italia e anche a Brera. Una mostra corposa, con oltre 400 opere, si apre al pubblico oggi, MetafisicaMetafisiche (sino al 21 giugno), titolo emblematico, progetto a cura di Vincenzo Trione; mette in dialogo i maestri della Metafisica con gli “eredi” internazionali e con gli “allievi” del XX e XXI secolo. Si parte dal racconto del gruppo, quasi movimento, nato a Ferrara nel 1917: siamo nell’ospedale psichiatrico Villa del Seminario, Giorgio de Chirico si ritrova con il fratello Alberto Savinio, con Carlo Carrà e Filippo De Pisis, tra i più grandi solitari dell’arte italiana, animati da precisi scopi, portarsi al di là dei miti progressisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

