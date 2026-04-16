Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver commesso atti osceni all’interno di un parco giochi pubblico. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in risposta a una segnalazione di comportamenti sospetti, portando all’arresto dell’uomo nel pomeriggio di oggi. La vicenda ha suscitato reazioni nella comunità, che si trova ora a fare i conti con quanto accaduto nel cuore del quartiere.

"> Un Atto Inaudito nel Cuore della Comunità. Un evento choc ha scosso la tranquilla cittadina di Forio, dove un uomo di 46 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato dai carabinieri per atti osceni in luogo pubblico. L’accaduto si è svolto in pieno giorno, nel popolare parco giochi di via Impagliazzo, luogo di ritrovo per famiglie e bambini. Numerosi genitori e bambini presenti nel parco sono rimasti inorriditi nel vedere l’uomo compiere un gesto tanto sconveniente. La situazione ha richiesto un intervento immediato delle forze dell’ordine. I militari, insieme alla locale polizia, sono rapidamente intervenuti per fermare il soggetto, che ha reagito in modo violento, cercando di sfuggire alla cattura.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Arrestato 46enne per atti osceni nel parco giochi: intervengono i carabinieri.

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