Atti osceni a Forio arrestato 46enne nel parco giochi

Un uomo di 46 anni è stato arrestato nel parco giochi di Forio d’Ischia dopo aver compiuto atti osceni in un’area frequentata da famiglie. I Carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno fermato l’uomo, che ha opposto resistenza durante le operazioni. L’intervento è avvenuto in un luogo pubblico, dove si trovavano diverse persone, tra cui bambini e genitori.

Atti osceni Forio d’Ischia: intervento dei Carabinieri in un’area frequentata da famiglie. L’uomo ha opposto resistenza ed è finito in arresto. Un episodio di atti osceni avvenuto a Forio d’Ischia ha scosso la tranquillità di un’area frequentata quotidianamente da famiglie e bambini. I Carabinieri della Stazione di Forio hanno arrestato un uomo di 46 anni, originario del Bangladesh, sorpreso mentre compiva comportamenti incompatibili con la pubblica decenza all’interno di un parco giochi. L’intervento dei Carabinieri nel parco di via Impagliazzo. I fatti si sono verificati in pieno giorno, nel parco giochi di via Impagliazzo, dove erano presenti numerosi bambini accompagnati dai genitori.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Atti osceni a Forio, arrestato 46enne nel parco giochi Notizie correlate Forio: atti osceni nel parco giochi davanti a famiglie e bambini, arrestato 46enneA Forio, un uomo di 46 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione locale con l’accusa di atti osceni in luogo... Forio, arrestato per atti osceni al parcoFORIO (NAPOLI), 16 APRILE 2026 – Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Forio con l’accusa di atti osceni in luogo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ischia, atti osceni in luogo pubblico: arrestato dai carabinieri a Forio; FORIO. ARRESTATO PER ATTI OSCENI IN UN PARCO GIOCHI PER BAMBINI; Atti osceni e resistenza a pubblico ufficiale a Forio, finisce in manette; Atti osceni a Forio davanti ai passanti, arrestato un 32enne dai Carabinieri. Forio, comportamento osceno in un parco giochi: arrestato un 46enneI Carabinieri della Stazione di Forio hanno arrestato un uomo di 46 anni, originario del Bangladesh, con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico. Il fatto ... cronachedellacampania.it Atti osceni e resistenza a pubblico ufficiale a Forio, finisce in manetteAlle ore 14:30 circa odierne, i militari della Stazione Carabinieri di Forio hanno tratto in arresto, per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ... ilgolfo24.it FORIO: atti osceni nel parco giochi, 46enne arrestato dai Carabinieri Ha 46 anni ed è originario del Bangladesh l’uomo arrestato dai Carabinieri della stazione di Forio per atti osceni in luogo pubblico. E’ stato sorpreso in pieno giorno a masturbarsi nel parco - facebook.com facebook Vicenza, esibizionista molestava ragazzine: denunciato 24enne per atti osceni in luogo pubblico #vicenza #polizialocalevicenza Nei commenti link all'articolo x.com