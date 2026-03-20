latitanti da 27 anni per omicidio arrestati in albania

Due uomini ricercati da oltre un quarto di secolo per un omicidio e un ferimento avvenuti nel 1999 nel Casertano sono stati arrestati in Albania. I latitanti, che non si erano mai costituiti, sono stati individuati e fermati dalle forze dell'ordine locali. L’arresto si è concluso con il trasferimento dei due soggetti alle autorità italiane.

Tempo di lettura: 2 minuti Erano latitanti da 27 anni per un omicidio e un ferimento avvenuti nel Casertano nel 1999. Due cugini sono stati rintracciati in Albania e stamattina, scortati da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia, sono atterrati all’aeroporto di Fiumicino. I due cittadini albanesi di 50 e 47 anni, rientravano nel progetto “Wanted 2025” della polizia e al termine di un’indagine, durata circa un anno, condotta dalla Squadra Mobile di Caserta, dal Servizio Centrale Operativo e dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia, coordinata dalla Procura di Napoli, sono stati localizzati dalla polizia albanese su quel territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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