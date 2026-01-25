Polizia Progetto Wanted | 83 latitanti arrestati e 500 anni di carcere

Il Progetto Wanted, promosso dalla Direzione centrale anticrimine e dal Servizio centrale operativo, ha contribuito all’arresto di 83 latitanti. Complessivamente, le pene residue associate ai soggetti catturati ammontano a circa 500 anni di carcere. Questo risultato testimonia l’efficacia delle attività di contrasto alla criminalità e l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica.

Il Progetto Wanted, coordinato dalla Direzione centrale anticrimine e dal Servizio centrale operativo, ha portato all’arresto di 83 latitanti, con pene residue complessive pari a circa 500 anni di reclusione. Tra gli arrestati, 29 erano sottoposti a misure cautelari e 54 a provvedimenti definitivi. L’operazione, iniziata a gennaio 2025, ha utilizzato un modello integrato con Squadre mobili, SISCO, strumenti tecnologici, intelligence e collaborazione internazionale. Tra i risultati recenti, un albanese latitante dal 2000, condannato a 21 anni per traffico internazionale di droga, rientrato in Italia dopo essere stato arrestato in Albania. 🔗 Leggi su Lapresse.it

