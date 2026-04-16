Nel nuovo film Armor, una coppia di agenti di sicurezza, padre e figlio, si trovano coinvolti in un attacco armato mentre sono a bordo di un blindato. La scena centrale vede il veicolo assaltato da una banda di criminali durante un’operazione di consegna. La pellicola, interpretata da un attore noto per i ruoli d’azione, è stata giudicata insoddisfacente da diverse recensioni.

Al centro di Armor una coppia di agenti portavalori, padre e figlio, presi di mira da una banda di criminali che assalta il blindato su cui viaggiano. Su Italia 1. Prima ancora di entrare nel merito di Armor, la cui sinossi tra l'altro è talmente esigua da essere riassunta in poche righe - come scopriremo a breve - conviene approfondire un qualcosa di paradossale che sarebbe avvenuto durante le riprese del film. Justin Routt, il regista accreditato in locandina, non avrebbe infatti diretto pressoché nessuna delle scene, mentre sarebbe stato il produttore Randall Emmett a impartire le direttive sul set: testimonianze da diversi membri della crew hanno confermato tale versione.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Armor, la recensione: Sylvester Stallone in un action fallimentare

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