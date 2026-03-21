I ricordi su Chuck Norris | da Sylvester Stallone a Dolph Lundgren

Venerdì è morto a 86 anni Chuck Norris, star di Walker, Texas Ranger. Tra chi ha espresso cordoglio ci sono Sylvester Stallone, Stephen King e Dolph Lundgren, che hanno ricordato pubblicamente il loro rispetto e affetto per l’attore. La notizia ha suscitato reazioni da parte di vari colleghi e fan, che hanno condiviso messaggi di addio sui social e sui media.

Sylvester Stallone, Stephen King e Dolph Lundgren sono tra coloro che hanno reso omaggio a Chuck Norris, star di Walker, Texas, Ranger, scomparso venerdì all’età di 86 anni. Nel 2012, dopo un’assenza dal grande schermo di sette anni, Norris ha recitato nel film d’azione diretto da Stallone I mercenari 2. Un attore spontaneo e talentuoso, e una persona splendida. Il cinema lo commemora e ne raccoglie l’eredità artistica. Il ricordo delle star del cinema. Stallone ha pubblicato un messaggio su Instagram scrivendo: “Mi sono divertito molto a lavorare con Chuck. Era un americano a tutti gli effetti. Un grande uomo, e le mie condoglianze alla sua meravigliosa famiglia”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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