Sylvester Stallone e Quentin Tarantino lavoreranno insieme a un nuovo progetto

Sylvester Stallone e Quentin Tarantino stanno collaborando a un nuovo progetto, secondo alcune indiscrezioni diffuse online. I due stanno lavorando insieme alla produzione di una serie televisiva, anche se i dettagli sulla trama o sul ruolo di ciascuno non sono stati ancora resi noti. La collaborazione tra il regista e l’attore si sta sviluppando in modo riservato e senza annunci ufficiali.

Il regista e l'attore, secondo alcune indiscrezioni emerse online, sarebbero impegnati nella produzione di una serie televisiva. Quentin Tarantino e Sylvester Stallone, secondo alcune indiscrezioni, collaboreranno per realizzare uno show televisivo. Il progetto, svelato da TMZ, dovrebbe vederli entrambi impegnati in veste di regista. La star di Rocky, infatti, non dovrebbe essere impegnata davanti alla macchina da presa. La collaborazione tra le due icone del cinema Sylvester Stallone, in passato, aveva quasi interpretato la parte di Louis Gara in Jackie Brown, rifiutando però l'offerta dei produttori. Il personaggio è stato quindi affidato a Robert De Niro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sylvester Stallone e Quentin Tarantino lavoreranno insieme a un nuovo progetto Articoli correlati Quentin Tarantino al lavoro su un nuovo progetto, ma non cinematograficoAlcune indiscrezioni emerse online hanno svelato che il filmmaker si sta impegnando per un debutto teatrale nella città di Londra, ecco i primi... Quentin Tarantino torna davanti alla macchina da presa insieme a Simon Pegg con Only What We CarryOnly What We Carry, nuovo film scritto e diretto da Jamie Adams, svela il suo primo sguardo ufficiale e riporta Quentin Tarantino davanti alla... Aggiornamenti e notizie su Sylvester Stallone Argomenti discussi: Sylvester Stallone sarà il produttore esecutivo del prequel di Rambo. Sylvester Stallone e Quentin Tarantino lavoreranno insieme a un nuovo progettoIl regista e l'attore, secondo alcune indiscrezioni emerse online, sarebbero impegnati nella produzione di una serie televisiva. movieplayer.it Arriva una serie tv da sogno: sarà scritta da Quentin Tarantino e Sylvester Stallone!Secondo TMZ, Tarantino scriverà e co-dirigerà, insieme a Sylvester Stallone, una serie gangster ambientata negli anni '30. Non solo: a quanto pare il progetto sarà girato in bianco e nero e per giunta ... serial.everyeye.it