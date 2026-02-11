Dopo Crans Montana i docenti del liceo artistico Manzù denunciano | Piani per la sicurezza fermi da 3 anni

A Bergamo, oltre 30 insegnanti del liceo artistico Manzù denunciano che i piani di sicurezza sono rimasti fermi da tre anni. Molti preferiscono restare nascosti, temendo ripercussioni. La situazione preoccupa studenti e famiglie, mentre le istituzioni non sembrano aver fatto passi avanti.

Bergamo. Più di 30 docenti su un totale di circa 140, che preferiscono restare anonimi per timore di ripercussioni. Il 27 gennaio hanno firmato una “denuncia” all’Ufficio scolastico regionale: tecnicamente una “segnalazione”, nei fatti un grido d’allarme. Sono insegnanti del Liceo artistico di Bergamo, il Manzù, e denunciano problemi gravi che, a loro detta, a scuola durano da tempo: nella gestione delle cattedre, nell’organizzazione degli orari e, soprattutto, sul tema sicurezza. La tragedia di Crans Montana non si dimentica facilmente, se per lavoro si hanno responsabilità collettive, e secondo i 34 professori i piani per la sicurezza previsti per legge al Manzù non vengono aggiornati da anni.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Crans Montana Liceo Manzù

Il liceo Cannizzaro di Roma ha autorizzato una riduzione delle lezioni domani alle 10:10, consentendo a studenti e docenti di partecipare alle esequie di Riccardo Minghetti, vittima dell'incendio in Svizzera.

Dopo la tragedia di Crans-Montana, si intensificano le preoccupazioni sulla sicurezza nei locali da ballo anche a Reggio Emilia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Crans Montana Liceo Manzù

Argomenti discussi: Locali, questione sicurezza dopo Crans-Montana. I gestori di Pesaro e Urbino: Qui siamo in regola; Crans-Montana, controlli mancati per colpa del sistema IT; Crans-Montana, l'ex responsabile della sicurezza del Comune: Poche risorse per i controlli; Crans-Montana, dimesso un terzo dei feriti. Svolta sui controlli antincendio in Vallese.

Crans-Montana, ecco le foto inedite dopo la strage. Divani bruciati, tavoli rovesciati e la porta forzataCi sono i tavoli rovesciati, i divani e le sedie distrutte dalle fiamme, le bottiglie di champagne annerite dal fumo. Sono le foto drammatiche ... msn.com

Crans Montana, che cosa è rimasto del locale della tragedia. Ecco le foto dopo il rogo che ha ucciso 41 personeUn dossier fotografico della polizia cantonale vallese di 40 pagine che piu' di ogni parola esprime lo sfacelo al ' Le Constellation ' dopo l'incendio della notte di Capodanno in cui sono morte 41 ... affaritaliani.it

DOPO CRANS-MONTANA - Attività di sala da ballo avveniva contestualmente alla cottura di cibi mediante forno a legna nonostante una prescrizione contraria. Nel locale rinvenuti alimenti privi di etichettatura. - facebook.com facebook

"Non sono più io", lo choc della 'donna della ringhiera' dopo Crans Montana x.com