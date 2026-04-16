Argentina | una chitarra gigante di alberi per un amore eterno

In una regione della provincia di Cordoba, nel cuore dell’Argentina centrale, è stato realizzato un progetto che ha coinvolto la piantumazione di migliaia di alberi per creare una struttura a forma di chitarra gigante. L’iniziativa, che si estende su un ampio terreno, mira a celebrare un legame simbolico con la musica e la natura. La realizzazione si sviluppa in un’area di vaste dimensioni, visibile anche da lontano.

Nelle vaste pianure della provincia di Cordoba, nel cuore dell’Argentina centrale, un progetto botanico di proporzioni monumentali ha preso forma attraverso la piantumazione di migliaia di esemplari arborei. Questa composizione vegetale, che disegna la sagoma di una chitarra lunga 1.100 metri e larga 400 metri, è stata realizzata come tributo commemorativo per celebrare il ricordo della moglie defunta di un residente della zona. L’architettura del verde tra le distese argentine. Il disegno geometrico che emerge dal terreno sfida la vastità dei campi sconfinati che circondano l’area meridionale della regione. Non si tratta di una semplice piantagione casuale, ma di un intervento meticoloso dove ogni singolo albero è stato posizionato con precisione chirurgica nel corso di diversi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Argentina: una chitarra gigante di alberi per un amore eterno Notizie correlate Argentina migliaia di alberi formano una chitarra di 1.100 metri in onore della moglie defuntaLa vista aerea di una “chitarra” gigante piantata in Argentina come tributo a un amore perduto dalla forma perfettamente definita fatta di alberi nel... Leggi anche: Ragazzo di 15 anni entra in una scuola in Argentina e uccide a colpi di fucile un 13enne: "L'arma nascosta nella custodia della chitarra" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Argentina, ecco la Guitarra de árboles: la gigantesca chitarra formata da migliaia di alberi; In Argentina migliaia di alberi formano una chitarra di 1.100 metri; Video: In Argentina migliaia di alberi formano una chitarra di 1.100 metri; Donald Trump e il metodo delle due settimane: l'ironia in tv di Jimmy Kimmel. In Argentina migliaia di alberi formano una chitarra di 1.100 metriLa vista aerea di una 'chitarra' gigante piantata in Argentina come tributo a un amore perduto dalla forma perfettamente definita fatta di alberi ... notizie.tiscali.it Argentina, ecco la Guitarra de árboles: la gigantesca chitarra formata da migliaia di alberiLa vista aerea di una chitarra gigante - ribatezzata Guitarra de árboles (La Chitarra di alberi) - piantata in Argentina come tributo a un amore perduto dalla forma perfettamente definita fatta di ... repubblica.it BNI Valle Argentina celebra 4 anni di attività: 10 milioni di euro di scambi e una rete in continua crescita Settanta i partecipanti all’evento di ieri: il gruppo rafforza il proprio ruolo nel territorio con numeri in espansione - facebook.com facebook Sono in Argentina per partecipare alla conferenza su #FIMI e #disinformazione patrocinata dalle ambasciate di Unione Europea, Francia, Germania, Regno Unito, Canada, Polonia e Ucraina. Con @debunk_org terremo un corso per i giornalisti argentini per ri x.com