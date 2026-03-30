Alle 7:15 del mattino, in una scuola di Santa Fe, in Argentina, un ragazzo di 15 anni ha aperto il fuoco e ucciso un compagno di 13 anni. L’arma, che è stata trovata nascosta nella custodia di una chitarra, ha causato la tragedia. La polizia ha intervenuto immediatamente sul posto, dove sono state sequestrate le armi e avviate le indagini.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" L'attacco è avvenuto nella città di San Cristobal, nella provincia di Santa Fe: numerosi i feriti. Il presunto assalitore è stato arrestato Sono le 7:15 del mattino in Argentina quando, nella scuola Mariano Moreno di San Cristobal, provincia di Santa Fe, si scatena l'inferno. Un alunno di 15 anni ha imbracciato un fucile a canna liscia e ha aperto il fuoco contro altri studenti uccidendo un 13enne. Il presunto assalitore, poi arrestato dalle autorità, ha nascosto il fucile in una custodia per chitarra. Secondo quanto riporta la testata argentina Clarín, sono circa 8 le persone ferite. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Ragazzo di 15 anni entra in una scuola in Argentina e uccide a colpi di fucile un 13enne: "L'arma nascosta nella custodia della chitarra"

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