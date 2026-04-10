I cittadini entrano nella sede della polizia locale e vagano senza meta

I cittadini sono stati visti entrare nella sede della polizia locale di Piacenza in via Rogerio, dove alcuni sono stati osservati mentre si aggiravano senza una destinazione precisa. In seguito a questa situazione, è stata presentata un’interrogazione al sindaco per chiedere chiarimenti sulla gestione della sede e sulle condizioni della polizia locale, che da più di un anno presenta problemi non specificati.

«Ho presentato un’interrogazione al sindaco per chiedere conto di una situazione che da oltre un anno riguarda la sede della Polizia Locale di Piacenza in via Rogerio e che rappresenta l’ennesima dimostrazione di quanto l’Amministrazione Tarasconi sia poco attenta alle esigenze della Polizia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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"Sede della polizia locale. I ritardi sono inaccettabili"La nuova sede della Polizia locale è in ritardo di un anno e mezzo: ora si proceda senza interruzioni.

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Si informano i cittadini che, , entrano in vigore i nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici comunali. Gli orari aggiornati sono quelli riportati nella tabella allegata. Atte - facebook.com facebook