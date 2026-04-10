A Messina, la Lega ha annunciato la nomina di Giuseppe Mobilia come nuovo responsabile del Dipartimento Sanità per la provincia. La scelta mira a rafforzare l’organizzazione del settore sanitario locale, anche in vista di prossimi interventi e iniziative. La nomina è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore e si inserisce nel quadro delle attività del partito nella gestione delle questioni sanitarie nella zona.

La gestione della sanità nell’area messinese riceve un nuovo impulso con la nomina di Giuseppe Mobilia alla guida del Dipartimento Sanità della Lega per la provincia. La decisione è stata formalizzata dal responsabile regionale Giovanni Cafeo, che ha operato in coordinamento con il responsabile nazionale Armando Siri, definendo così i nuovi equilibri organizzativi del movimento per Salvini premier in Sicilia. Il profilo del nuovo incaricato riflette una figura che intreccia l’esperienza clinica con quella sindacale e politica sul territorio. Mobilia, infatti, vanta un percorso consolidato come medico presso l’ospedale Papardo di Messina, dove ha ricoperto il ruolo di direttore nel settore di Ostetricia e Ginecologia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, la Lega punta sul medico Mobilia per la sanità locale

Lega, Giuseppe Mobilia a capo del Dipartimento Sanità per la provincia di MessinaNuova nomina in seno ai Dipartimenti della Lega per Salvini premier della Sicilia.

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