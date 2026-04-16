Architettura e storia | la Capellini celebra nuovi membri con due studi

Domani sera a La Spezia si terrà un evento organizzato dall’Accademia Capellini che prevede una serata dedicata all’architettura e alla storia. Durante l’incontro, saranno presenti due architetti, uno dei quali sarà un nuovo membro dell’istituzione. L’appuntamento si svolgerà con una sessione di approfondimento e coinvolgerà il pubblico interessato al settore.

L’Accademia Capellini di La Spezia organizza per domani, venerdì 17 aprile, una serata di approfondimento accademico che vedrà la partecipazione degli architetti Milano e Calabretta. Gli incontri si terranno presso la sede dell’istituzione in via XX Settembre 148, a partire dalle ore 16:00, con l’obiettivo di integrare i nuovi membri nel corpo accademico attraverso due momenti di alta divulgazione scientifica. Un dialogo tra storia e territorio attraverso l’architettura. Il programma della giornata prevede un doppio appuntamento di rilievo desidera esplorare il legame tra spazi costruiti e identità storica. Il primo intervento sarà curato dall’architetto Stefano Milano, il quale presenterà la relazione dal titolo Santo Stefano di Sorano, focalizzandosi sulle particolari dinamiche di una pieve situata in una zona di confine tra due mondi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Architettura e storia: la Capellini celebra nuovi membri con due studi Notizie correlate Leggi anche: Il rapporto tra i Savoia e la città, una giornata di studi alla Capellini Leggi anche: Cimitile, due giorni di studi su architettura e patrimonio immateriale Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Identità d’argilla. La ceramica tra storia, architettura e tradizione; L’altro Barocco: a Rieti un convegno su Antonio Gherardi tra arte, architettura e storia; 100 disegni per 100 anni: a Venezia, IUAV racconta un secolo di architettura; A Morbegno si discute di architettura e imitazione progettuale. 100 disegni per 100 anni: a Venezia, IUAV racconta un secolo di architetturaA Venezia IUAV celebra i suoi 100 anni con una mostra che attraversa la storia dell’architettura dal 1926 a oggi ... metropolitano.it Sabato la presentazione del libro L’architettura del Rinascimento. Storia e geografiaSabato 11 aprile, alle ore 11:00, la Biblioteca Comunale Teresiana ospita, in Prima Sala Monumentale, la presentazione del libro L'architettura del ... vocedimantova.it Il caro-alberghi spinge visitatori, studi di architettura e aziende verso il capoluogo piemontese. Grazie alla facilità di collegamento tra le due città e a pacchetti integrati, Torino si trasforma nella "camera da letto" del Salone del Mobile - facebook.com facebook