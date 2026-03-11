Cimitile due giorni di studi su architettura e patrimonio immateriale

A Cimitile si svolgono due giornate di incontri dedicati all’architettura e al patrimonio immateriale, in preparazione alle Giornate internazionali di studio Aipic 2026. La Fondazione Premio Cimitile organizza l’evento, coinvolgendo esperti e studiosi provenienti da diverse aree di ricerca. L’obiettivo è approfondire temi legati alla conservazione e alla valorizzazione di queste specificità culturali.

Tutto è pronto per le Giornate internazionali di studio Aipic 2026. La Fondazione Premio Cimitile e l’ Università degli studi di Napoli Federico II, con il contributo di Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli e Comune di Cimitile, promuovono il convegno “Architettura e ingegneria per il patrimonio immateriale”, organizzato in collaborazione con Diocesi di Nola, Prepositura di Cimitile, Università Europea di Roma e Centro universitario europeo per i beni culturali. Il 13 e 14 marzo il Complesso delle basiliche paleocristiane di Cimitile diventa il centro di un confronto internazionale dedicato al rapporto tra architettura, ingegneria e patrimonio immateriale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

