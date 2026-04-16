In un episodio avvenuto in una squadra di calcio, un arbitro ha richiesto il permesso di soggiorno di due calciatori affinché potessero scendere in campo. La squadra ha precisato che non si trattava di un equivoco, fornendo spiegazioni sul motivo della richiesta. Uno dei calciatori ha mostrato il documento, manifestando comunque sorpresa. La vicenda si è svolta in un impianto sportivo situato nella provincia di Padova.

POLVERARA (PADOVA) - «Il mio compagno ha mostrato il permesso di soggiorno aggiungendo però di essere stupito. Gioca in Italia da sei anni ed era la prima volta che gli accadeva. A quel punto l’arbitro gli ha replicato: “Ti spiego come funziona, siamo in Italia e io devo verificare che tu abbia il diritto di essere qui”». È il racconto di un giocatore del San Precario che domenica è stato testimone diretto del caso arbitrale che ha fatto scoppiare una polemica anche a livello nazionale. A distanza di quattro giorni, non si placa l’incredulità mista a rabbia da parte dei dirigenti della polisportiva padovana San Precario che adesso si dicono pronti a portare anche questo racconto davanti alla Procura federale.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatori per farli giocare. La squadra: «Non è stato un equivoco, ecco perché»

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Chiede il permesso di soggiorno a due calciatori, arbitro nella bufera https://www.blitzquotidiano.it/cronaca/chiede-il-permesso-di-soggiorno-a-due-calciatori-arbitro-nella-bufera-3778875/ facebook

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