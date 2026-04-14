Arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatori per farli giocare È polemica | Razzismo Indaga la Federcalcio

Un arbitro ha richiesto il permesso di soggiorno a due calciatori affinché potessero scendere in campo durante una partita. L’episodio ha suscitato polemiche e accuse di razzismo, portando la Federcalcio a avviare un’indagine. L’evento si è verificato in una località della provincia di Padova e ha generato reazioni tra appassionati e addetti ai lavori, innescando discussioni sulla gestione delle regole e il rispetto delle diversità.

POLVERARA (PADOVA) - «Se volete giocare dovete mostrarmi il permesso di soggiorno». Episodio spiacevole e per certi versi inspiegabile, se non increscioso. Domenica scorsa al Comunale di Polverara, per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria (girone M), si è disputata la partita San Fidenzio Polverara-San Precario. In campo, al termine di una gara combattuta ma corretta e ricca di gol, la formazione di casa, quinta in classifica, si è imposta 3-2 su quella ospite ora ultima (con il Borgo San Giovanni). Al di là di quanto visto in campo, ad innescare il caso è quanto successo prima. Il fatto Al momento del riconoscimento dei giocatori, effettuato con la presentazione delle “distinte” presentate dalle società, l’arbitro L.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatori per farli giocare. È polemica: «Razzismo». Indaga la Federcalcio Pisilli conferma che i calciatori italiani in serie A ci sono, ma bisogna farli giocareDopo la vittoria della Roma con lo Stoccarda in Europa league, non si è potuto evitare di notare l’apporto della giovane leva Niccolò Pisilli alla... Chiede con insistenza soldi ai passanti: la polizia locale ferma uno straniero senza permesso di soggiornoNell’ambito delle attività di vigilanza nelle cosiddette “zone rosse”, la Polizia Locale di Parma ha recentemente individuato nel quartiere di San...