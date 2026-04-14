Arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatori per farli giocare È polemica | Razzismo Indaga la Federcalcio

Da ilgazzettino.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un arbitro ha richiesto il permesso di soggiorno a due calciatori affinché potessero scendere in campo durante una partita. L’episodio ha suscitato polemiche e accuse di razzismo, portando la Federcalcio a avviare un’indagine. L’evento si è verificato in una località della provincia di Padova e ha generato reazioni tra appassionati e addetti ai lavori, innescando discussioni sulla gestione delle regole e il rispetto delle diversità.

POLVERARA (PADOVA) - «Se volete giocare dovete mostrarmi il permesso di soggiorno». Episodio spiacevole e per certi versi inspiegabile, se non increscioso. Domenica scorsa al Comunale di Polverara, per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria (girone M), si è disputata la partita San Fidenzio Polverara-San Precario. In campo, al termine di una gara combattuta ma corretta e ricca di gol, la formazione di casa, quinta in classifica, si è imposta 3-2 su quella ospite ora ultima (con il Borgo San Giovanni). Al di là di quanto visto in campo, ad innescare il caso è quanto successo prima. Il fatto Al momento del riconoscimento dei giocatori, effettuato con la presentazione delle “distinte” presentate dalle società, l’arbitro L.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatori per farli giocare. È polemica: «Razzismo». Indaga la Federcalcio

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