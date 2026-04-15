Dopo l'eliminazione subita contro il Bayern, l’allenatore del Real Madrid ha commentato l’espulsione di Camavinga, definendola incredibile. Ha inoltre affermato che l’arbitro ha condizionato la partita e ha espresso il suo orgoglio per la squadra, sottolineando che nessuno riesce a spiegare come si possa espellere un giocatore per un episodio di quel genere.

Alvaro Arbeloa non nasconde la delusione dopo l'eliminazione dalla Champions del suo Real per mano del Bayern Monaco. L'episodio chiave è l'espulsione di Camavinga, quando la sfida sul doppio confronto era ancora in parità (4-4), prima dei gol di Diaz e Olise. "È incredibile - attacca Arbeloa -. Nessuno può spiegare come si può buttar fuori un giocatore per un episodio di quel tipo. L'arbitro ha condizionato la partita. Quando perdi una partita in questo modo nessuno può essere contento. È ingiusto quello che è successo". "Io sono molto fiero dei miei giocatori - ha proseguito -. Hanno fatto tanto e hanno lottato per questo stemma.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arbeloa: "Incredibile l'espulsione di Camavinga. Orgoglioso del mio Real"

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