Appaquino - la nuova app del comune di Aquino

Il Comune di Aquino ha lanciato la nuova app per smartphone, per rispondere alle richieste dei cittadini di avere servizi più facili da usare. La decisione arriva dopo molte segnalazioni di difficoltà nel ricevere informazioni e segnalare problemi in modo rapido. L’app permette di inviare segnalazioni di emergenze e di ricevere aggiornamenti in tempo reale, aiutando le famiglie a sentirsi più sicure.

“La digitalizzazione non è solo tecnologia, ma un modo per migliorare la qualità della vita dei cittadini" ha dichiarato il sindaco Fausto Tomassi Il Comune di Aquino compie un passo decisivo verso la modernità e l’innovazione, con un progetto che punta a semplificare la vita dei cittadini e ad aumentare la sicurezza delle famiglie e dei bambini. •??Gestire il servizio scuolabus, sapendo in tempo reale dove si trova l’autobus, con uno specifico sistema di privacy informatica, garantendo così una maggiore tranquillità e sicurezza. Ma non solo. •??I cittadini potranno esplorare percorsi turistici, scoprire guide in bicicletta, e consultare la lista delle attività commerciali locali, favorendo il turismo e il commercio di prossimità; •??Tramite l’app si potrà anche prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Scopri la nuova app ufficiale del Comune di Trepuzzi, uno strumento semplice e immediato per rimanere aggiornato su servizi, news e comunicazioni istituzionali.

Il Comune di Catania ha lanciato un’applicazione che permette ai cittadini di accedere ai servizi comunali direttamente dal telefono.

