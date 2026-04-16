Aprilia ha invitato Nicolo Bulega a cambiare marca e unirsi a un nuovo team di competizione. La proposta riguarda un’opportunità di collaborazione in ambito motoristico, senza specificare dettagli finanziari o contrattuali. Bulega, attualmente associato a Ducati, potrebbe passare a un altro costruttore per una nuova sfida. La notizia è stata resa pubblica attraverso comunicati ufficiali e dichiarazioni delle parti coinvolte.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nicolo Bulega, giovane talento della MotoGP, sta attirando l’attenzione di Trackhouse Racing come potenziale nuova destinazione per il 2027. Le speculazioni suggeriscono che questa mossa potrebbe implicare un allontanamento da Ducati. Dopo aver fatto il suo ingresso nel mondo delle moto di alta competizione, Bulega è sì associato a Ducati, ma ora le sue opzioni sembrano ampliare, con l’interesse da parte di Trackhouse e la crescente incertezza riguardo il suo futuro nel team italiano. Bulega si era fatto notare nel 2025, quando ha sostituito l’infortunato Marc Marquez.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Aprilia invita Nicolo Bulega a cambiare Ducati per un nuovo entusiasmante affare.

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