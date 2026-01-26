Rocky Horror Picture Sicily | lo spettacolo al Rouge et Noir

Il 30 gennaio, al Rouge et Noir di Palermo, va in scena

Visto per la prima volta da 63 persone a Londra il 19 giugno del 1973, il "Rocky Horror Show" (approdato al cinema nel 1975 come "The Rocky Horror Picture Show" diretto da Jim Sharman), grazie al passaparola, è diventato il musical di maggior successo della storia. Venne previsto inizialmente in cartellone per tre settimane, ma dopo 50 anni appena festeggiati, continua ad avere il suo pubblico affezionato in tutto il mondo. Attraverso l'ambiguità del dottor Frank-N-Furter, interpretato da Tim Curry a teatro come al cinema, il grande pubblico affronta il tema della diversità e ne supera i confini con occhi nuovi.🔗 Leggi su Palermotoday.it

"Rocky Horror Picture Show" con la Compagnia Velvet Darkness, regia di Andrea Alletto - facebook.com facebook