App NoiPA un anno di aggiornamenti | accesso semplificato e nuovi servizi da smartphone

Nell’ultimo anno, l’app NoiPA ha ricevuto diversi aggiornamenti che hanno reso più semplice l’accesso alle informazioni e hanno introdotto nuovi servizi compatibili con gli smartphone. Questi interventi sono stati comunicati ufficialmente e puntano a migliorare l’esperienza degli utenti che utilizzano l’app per gestire varie pratiche e consultare dati personali. L’obiettivo è facilitare l’uso da dispositivi mobili, rendendo più immediata l’interazione con il sistema.

Nel corso dell’ultimo anno l’app NoiPA è stata interessata da una serie di aggiornamenti, come riportato in un comunicato, finalizzati a migliorare l’accesso alle informazioni e ad ampliare i servizi disponibili da dispositivi mobili. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate INVALSI, dal 25 marzo online il nuovo sito: accesso semplificato a dati e serviziL’INVALSI lancerà il 25 marzo il nuovo portale istituzionale, con un aggiornamento che coinvolge struttura tecnologica, organizzazione dei contenuti... App IO: dal 2027 arrivano nuovi documenti da caricare sullo smartphoneIl cerchio della cittadinanza digitale si sta finalmente per chiudere anche in Italia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: NoiPA sospende accesso all'Area personale dal 18 al 20 aprile per manutenzione straordinaria del sistema; Certificazione Unica statali 2026: la guida ufficiale di NoiPA; Certificazione Unica 2026: download su NoiPA. Ecco tutte le novità sul taglio del cuneo fiscale; Certificazione Unica 2026 su NoiPA: presente una nuova sezione sul taglio del cuneo fiscale. Come scaricarla? Cosa fare in caso di errori? Tutte le indicazioni utili in merito. App NoiPA: tutte le funzioni disponibili e le novità dell’aggiornamento 2026L’app NoiPA si aggiorna ancora. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha lanciato una nuova versione dell’applicazione ufficiale per i dipendenti pubblici, con funzioni pensate per rendere ... pmi.it Certificazione Unica 2026 su NoiPA: disponibile online con nuova sezione sul taglio del cuneo fiscale. Ecco come scaricarlaIl sistema NoiPA ha reso disponibile nell’area riservata del portale e sull’app ufficiale la Certificazione Unica (CU) 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025. orizzontescuola.it Avviso: temporanea indisponibilità dell’Area riservata Per consentire lo svolgimento di attività straordinarie di manutenzione del sistema NoiPA, l’Area personale del Portale e dell’App non sarà accessibile da sabato 18 aprile fino alla mattina di lunedì 20 a facebook